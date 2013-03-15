CodeBaseРазделы
Narrowest Range Signal Expert - эксперт для MetaTrader 5

Логика советника довольно проста:

  • при формировании сигнала индикатора, на верхней и нижней границах диапазона ставятся Buy-Stop и Sell-Stop ордера. При этом тейк-профит задаётся во входных параметрах, а стоп-лоссом является противоположная граница диапазона.
  • если ни один ордер не сработал и поступает новый сигнал - старые ордера удаляются и ставятся ордера по новому сигналу.
  • когда срабатывает один из ордеров, противоположный ордер удаляется. Имеющаяся позиция будет закрыта либо по стоп-лоссу, либо по тейк-профиту (при наличии позиции сигналы индикатора не проверяются).

Для работы эксперта необходимо скачать и установить в папку MetaTrader 5\MQL5\Indicators индикатор Narrowest Range Signal.

Параметры:

  • Bars in Range - количество баров для расчёта диапазона (текущего бара).
  • Check Period - период определения минимального диапазона.
  • Order Indent from High / Low - на каком расстоянии в пипсах от верхней и нижней границ диапазона ставить стоповые ордера.
  • MM Mode - режим управления капиталом. Предусмотрено два варианта: 1) фиксированный лот, 2) фиксированный процент от свободной маржи (в данном случае эквивалентно фиксированному проценту депозита)
  • Volume (Lot or percent) - объём ордера. В зависимости от предыдущего параметра является либо размером лота, либо значением процента.

Результаты тестов EURUSD H4 с января 2012 года по текущий момент (март 2013), депозит 10к:

1. Фиксированный лот (0.5):

EURUSD H4 Narrowest Range Signal EA Fixed Lot

2. Фиксированный процент (5%):

EURUSD H4 Narrowest Range Signal EA Fixed Percent


Примечания:

  • Оба теста находятся в приложенном архиве.
  • Данная версия эксперта является больше проверкой самой идеи, нежели инструментом для работы на реальном счету. Другими словами, советник нормально работает в реал-тайме, но, например, нет проверок "свой" ордер или "чужой", корректности тейк-профита и стоп-лосса (предполагается работа на больших фреймах, на которых стоп не может быть меньше стоп-левела, а тейк просто не имеет смысла делать слишком малым).
