Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Narrowest Range Signal Expert - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7389
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Логика советника довольно проста:
- при формировании сигнала индикатора, на верхней и нижней границах диапазона ставятся Buy-Stop и Sell-Stop ордера. При этом тейк-профит задаётся во входных параметрах, а стоп-лоссом является противоположная граница диапазона.
- если ни один ордер не сработал и поступает новый сигнал - старые ордера удаляются и ставятся ордера по новому сигналу.
- когда срабатывает один из ордеров, противоположный ордер удаляется. Имеющаяся позиция будет закрыта либо по стоп-лоссу, либо по тейк-профиту (при наличии позиции сигналы индикатора не проверяются).
Для работы эксперта необходимо скачать и установить в папку MetaTrader 5\MQL5\Indicators индикатор Narrowest Range Signal.
Параметры:
- Bars in Range - количество баров для расчёта диапазона (текущего бара).
- Check Period - период определения минимального диапазона.
- Order Indent from High / Low - на каком расстоянии в пипсах от верхней и нижней границ диапазона ставить стоповые ордера.
- MM Mode - режим управления капиталом. Предусмотрено два варианта: 1) фиксированный лот, 2) фиксированный процент от свободной маржи (в данном случае эквивалентно фиксированному проценту депозита)
- Volume (Lot or percent) - объём ордера. В зависимости от предыдущего параметра является либо размером лота, либо значением процента.
Результаты тестов EURUSD H4 с января 2012 года по текущий момент (март 2013), депозит 10к:
1. Фиксированный лот (0.5):
2. Фиксированный процент (5%):
Примечания:
- Оба теста находятся в приложенном архиве.
- Данная версия эксперта является больше проверкой самой идеи, нежели инструментом для работы на реальном счету. Другими словами, советник нормально работает в реал-тайме, но, например, нет проверок "свой" ордер или "чужой", корректности тейк-профита и стоп-лосса (предполагается работа на больших фреймах, на которых стоп не может быть меньше стоп-левела, а тейк просто не имеет смысла делать слишком малым).
Exp_TrendContinuation
Эксперт с использованием трендового индикатора TrendContinuation.ColorJJRSX
Более гладкий Relative Strength Index, в котором используются альтернативные алгоритмы усреднения JMA и ультралинейный, что позволило сделать этот индикатор более предсказуемым.
QQECloud
QQECloud - индикатор количественно-качественной оценки, основаный на довольно сложных вычислениях сглаженных индикаторов RSI.TradeBreakOut
Индикатор пробоя локальных экстремумов