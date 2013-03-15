Логика советника довольно проста:

при формировании сигнала индикатора, на верхней и нижней границах диапазона ставятся Buy-Stop и Sell-Stop ордера. При этом тейк-профит задаётся во входных параметрах, а стоп-лоссом является противоположная граница диапазона.



если ни один ордер не сработал и поступает новый сигнал - старые ордера удаляются и ставятся ордера по новому сигналу.

когда срабатывает один из ордеров, противоположный ордер удаляется. Имеющаяся позиция будет закрыта либо по стоп-лоссу, либо по тейк-профиту (при наличии позиции сигналы индикатора не проверяются).

Для работы эксперта необходимо скачать и установить в папку MetaTrader 5\MQL5\Indicators индикатор Narrowest Range Signal.



Параметры:

Bars in Range - количество баров для расчёта диапазона (текущего бара).

- количество баров для расчёта диапазона (текущего бара). Check Period - период определения минимального диапазона.

- период определения минимального диапазона. Order Indent from High / Low - на каком расстоянии в пипсах от верхней и нижней границ диапазона ставить стоповые ордера.



- на каком расстоянии в пипсах от верхней и нижней границ диапазона ставить стоповые ордера. MM Mode - режим управления капиталом. Предусмотрено два варианта: 1) фиксированный лот, 2) фиксированный процент от свободной маржи (в данном случае эквивалентно фиксированному проценту депозита)



- режим управления капиталом. Предусмотрено два варианта: 1) фиксированный лот, 2) фиксированный процент от свободной маржи (в данном случае эквивалентно фиксированному проценту депозита) Volume (Lot or percent) - объём ордера. В зависимости от предыдущего параметра является либо размером лота, либо значением процента.



Результаты тестов EURUSD H4 с января 2012 года по текущий момент (март 2013), депозит 10к:



1. Фиксированный лот (0.5):

2. Фиксированный процент (5%):







Примечания: