请在Twitter上找到我们！
该 EA 真的十分简单。
- 在指标信号边界范围的上下边放置高买-低卖挂单。. 止盈已经在输入参数里指定, 而止损是边界范围的相反位置。
- 如果新信号到达而没有挂单触发, 则老的挂单会被移除, 且新挂单被设置。
- 当一个挂单被触发, 反向单被移除。持仓会以止损或止盈方式平仓 (当有持仓的时候, 指标不检查信号)。
下载并安装 最窄范围信号 到 MetaTrader 5\MQL5\Indicators 文件夹。
参数:
- 柱线范围 - 计算范围的柱线数量 (当前柱线)。
- 检查周期 - 最小检查范围周期。
- 订单自最高/最低的缩进 - 距离范围边界的上下边缘的点数设置挂单。
- MM 模式 - 资金管理模式。这里有两个变种: 1) 固定手数, 2) 可用保证金的固定百分比 (此情况下它等于存款的固定百分比)
- 交易量 (手数或百分比) - 订单交易量。依据之前参数, 它或者是手数, 或者是百分比值。
测试结果 EURUSD H4 从 2012 年 1 月到现在 (2013 年 3 月), 存款 $10 000:
1. 固定手数 (0.5):
2. 固定百分比 (5%):
注:
- 两个测试均在存档中。
- 此版 EA 更加验证想法, 超过在实盘帐户中的工作。换句话说, 该 EA 通常实时工作, 但, 比如, 这里不检查 "它的" 订单的止损和止盈位置的正确性 (假设您将工作在一大时间帧下, 则止损位不能小于停止位, 并且设置太小的止盈位已没意义)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1598
