代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

最窄范围信号 EA - MetaTrader 5EA

Serhii Ivanenko | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2244
等级:
(36)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该 EA 真的十分简单。

  • 在指标信号边界范围的上下边放置高买-低卖挂单。. 止盈已经在输入参数里指定, 而止损是边界范围的相反位置。
  • 如果新信号到达而没有挂单触发, 则老的挂单会被移除, 且新挂单被设置。
  • 当一个挂单被触发, 反向单被移除。持仓会以止损或止盈方式平仓 (当有持仓的时候, 指标不检查信号)。

下载并安装 最窄范围信号 到 MetaTrader 5\MQL5\Indicators 文件夹。

参数:

  • 柱线范围 - 计算范围的柱线数量 (当前柱线)。
  • 检查周期 - 最小检查范围周期。
  • 订单自最高/最低的缩进 - 距离范围边界的上下边缘的点数设置挂单。
  • MM 模式 - 资金管理模式。这里有两个变种: 1) 固定手数, 2) 可用保证金的固定百分比 (此情况下它等于存款的固定百分比)
  • 交易量 (手数或百分比) - 订单交易量。依据之前参数, 它或者是手数, 或者是百分比值。

测试结果 EURUSD H4 从 2012 年 1 月到现在 (2013 年 3 月), 存款 $10 000:

1. 固定手数 (0.5):

EURUSD H4 最窄范围信号 EA 固定手数

2. 固定百分比 (5%):

EURUSD H4 最窄范围信号 EA 固定百分比


注:

  • 两个测试均在存档中。
  • 此版 EA 更加验证想法, 超过在实盘帐户中的工作。换句话说, 该 EA 通常实时工作, 但, 比如, 这里不检查 "它的" 订单的止损和止盈位置的正确性 (假设您将工作在一大时间帧下, 则止损位不能小于停止位, 并且设置太小的止盈位已没意义)。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1598

PairsTrade_Light PairsTrade_Light

该指标用于货币对之间交易。它是 "ind_2_linep1.mq5" 指标的简化变种

Renko 线突破 Renko 线突破

该 Renko 线突破指标检测它自己的合成 renko 图表以及三线突破

Donchian 通道 Donchian 通道

Donchian 通道是一款技术指标, 由 Richard Davoud Donchian 开发。

平均交易量 (交易量预测) 平均交易量 (交易量预测)

该指标在单独窗口中不光显示交易量, 而且有它们的历史数值的均线。交易量的均值可以用来绘制当时以及随后数日的交易量的预测值。