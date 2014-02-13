该 Renko 线突破指标检测它自己的合成 renko 图表以及三线突破

该指标用于货币对之间交易。它是 "ind_2_linep1.mq5" 指标的简化变种

Donchian 通道是一款技术指标, 由 Richard Davoud Donchian 开发。

该指标在单独窗口中不光显示交易量, 而且有它们的历史数值的均线。交易量的均值可以用来绘制当时以及随后数日的交易量的预测值。