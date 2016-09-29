このエキスパートアドバイザーはかなり単純です。

範囲の上限と下限の指標シグナルの形成時には、買いストップと売りストップ注文が設定されます。その時決済指値が入力パラメータで指定され、決済逆指値は範囲の反対側の境界です。



注文がトリガされずに新しいシグナルが受信された場合は、古い注文は削除されて新しいシグナルによる注文が設定されます。

注文の1つがトリガされたときは、逆の注文は削除されます。利用可能なポジションは決済逆指値または決済指値によって決済されます（ポジションがある場合は指標シグナルはチェックされません）。

Narrowest Range SignalをダウンロードしてMetaTrader 5\MQL5\Indicatorsフォルダにインストールします。



パラメータ：

Bars in Range - 範囲の計算のためのバーの数（現在のバー）

EURUSD H4、2012年1月から今（2013年3月）、預金$10 000での検証結果：



1. 固定ロット（0.5）：

2. 固定パーセント（5%）：







