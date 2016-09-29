無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーはかなり単純です。
- 範囲の上限と下限の指標シグナルの形成時には、買いストップと売りストップ注文が設定されます。その時決済指値が入力パラメータで指定され、決済逆指値は範囲の反対側の境界です。
- 注文がトリガされずに新しいシグナルが受信された場合は、古い注文は削除されて新しいシグナルによる注文が設定されます。
- 注文の1つがトリガされたときは、逆の注文は削除されます。利用可能なポジションは決済逆指値または決済指値によって決済されます（ポジションがある場合は指標シグナルはチェックされません）。
Narrowest Range SignalをダウンロードしてMetaTrader 5\MQL5\Indicatorsフォルダにインストールします。
パラメータ：
- Bars in Range - 範囲の計算のためのバーの数（現在のバー）
- Check Period - 最小範囲検出の期間
- Order Indent from High / Low - 範囲の上限と下限からのピップ単位でのストップ注文を設定する距離
- MM Mode - マネーマネージメントモード。2つのバリアントがあります。1）固定ロット、2）余剰証拠金からの固定割合（この場合は預金の一定割合に相当）
- Volume (Lot or percent) - 注文の数量。前のパラメータに依存したロットサイズまたはパーセント値のいずれか。
EURUSD H4、2012年1月から今（2013年3月）、預金$10 000での検証結果：
1. 固定ロット（0.5）：
2. 固定パーセント（5%）：
注意事項：
- 両検証はアーカイブに取り付けられています。
- このバージョンのエキスパートアドバイザーは、実際の口座で作業するための器具というよりも概念の検証です。言い換えれば、エキスパートアドバイザーは通常、例えば、全く「その」注文や決済逆指値及び決済指値の「alien（変な）」正しさのチェックを欠けています（決済逆指値がストップレベル以下ではいけない大規模な時間枠で動作することを想定すれば、あまり低い決済指値の設定には意味がありません）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1598
