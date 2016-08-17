CodeBaseSecciones
MinPriceDistribution - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Khlystov Vladimir

Histograma vertical con distribución de mínimos.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="MinPriceDistribution";     //Primera parte del nombre de los objetos gráficos
input uint iPeriod=3000;                          //periodo de cálculo 
input int  Shift=-300;                            //desplazamiento del nivel inicial de dibujado del histograma
input double Dev=30.0;                            //escala de dibujado del histograma
input color PrColor=clrLightPink;                 //color de la cantidad de precios

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 03.05.2012.

Fig. 1. Indicador MinPriceDistribution

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15938

ExtremPriceDistribution ExtremPriceDistribution

Histograma vertical con distribución de precios extremos.

PriceDistribution PriceDistribution

Histograma vertical con distribución de precios.

MaxPriceDistribution MaxPriceDistribution

Histograma vertical con distribución de máximos.

AroonOscillatorSignAlert AroonOscillatorSignAlert

Indicador de señal de semáforo de flechas con salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador clásico AroonOscillator, con alertas y envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.