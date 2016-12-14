無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：Khlystov Vladimir
安値分布による垂直ヒストグラム
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input string SirName="MinPriceDistribution"; // グラフィックオブジェクト名の初めの部分 input uint iPeriod=3000; // 計算期間 input int Shift=-300; // ヒストグラムの初期描画レベルのシフト input double Dev=30.0; // ヒストグラム描画スケール input color PrColor=clrLightPink; // 価格数の色
この指標はもともとMQL4で書かれ2012年5月3日にコードベースに公開されました。
図1 MinPriceDistribution指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15938
