インディケータ

MinPriceDistribution - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：Khlystov Vladimir


安値分布による垂直ヒストグラム

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="MinPriceDistribution";     // グラフィックオブジェクト名の初めの部分
input uint iPeriod=3000;                          // 計算期間
input int  Shift=-300;                            // ヒストグラムの初期描画レベルのシフト
input double Dev=30.0;                            // ヒストグラム描画スケール
input color PrColor=clrLightPink;                 // 価格数の色

この指標はもともとMQL4で書かれ2012年5月3日にコードベースに公開されました。


図1　MinPriceDistribution指標

図1　MinPriceDistribution指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15938

