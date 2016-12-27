代码库部分
真实作者:

Khlystov Vladimir

最低价分布的柱形图。

指标的输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标的输入参数                |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="MinPriceDistribution";     //图形对象名称的第一部分
input uint iPeriod=3000;                          //计算的周期数
input int  Shift=-300;                            //柱形图初始绘制水平的偏移
input double Dev=30.0;                            //柱形图绘制尺度
input color PrColor=clrLightPink;                 //价格数字的颜色

本指标最初是使用MQL4语言编写的，并且最初于2012年5月3日发布于代码库中。

图1. MinPriceDistribution 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15938

