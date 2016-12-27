请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Khlystov Vladimir
最低价分布的柱形图。
指标的输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input string SirName="MinPriceDistribution"; //图形对象名称的第一部分 input uint iPeriod=3000; //计算的周期数 input int Shift=-300; //柱形图初始绘制水平的偏移 input double Dev=30.0; //柱形图绘制尺度 input color PrColor=clrLightPink; //价格数字的颜色
本指标最初是使用MQL4语言编写的，并且最初于2012年5月3日发布于代码库中。
图1. MinPriceDistribution 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15938
