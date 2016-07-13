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MinPriceDistribution - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Khlystov Vladimir
Вертикальная гистограмма с распределением минимумов.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string SirName="MinPriceDistribution"; //Первая часть имени графических объектов input uint iPeriod=3000; //период расчёта input int Shift=-300; //сдвиг начального уровня отрисовки гистограммы input double Dev=30.0; //масштаб отрисовки гистограммы input color PrColor=clrLightPink; //цвет количества цен
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 03.05.2012.
Рис.1. Индикатор MinPriceDistribution
PriceDistribution
Вертикальная гистограмма с распределением цен.WmiVol_Pluse
Индикатор внутридневной волатильности без запаздывания.
MaxPriceDistribution
Вертикальная гистограмма с распределением максимумов.ExtremPriceDistribution
Вертикальная гистограмма с распределением экстремальных цен.