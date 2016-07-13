Реальный автор:

Khlystov Vladimir

Вертикальная гистограмма с распределением минимумов.

Входные параметры индикатора:

input string SirName= "MinPriceDistribution" ; input uint iPeriod= 3000 ; input int Shift=- 300 ; input double Dev= 30.0 ; input color PrColor= clrLightPink ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 03.05.2012.

Рис.1. Индикатор MinPriceDistribution