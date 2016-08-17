Indicador de señal de semáforo de flechas con salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador clásico AroonOscillator, con alertas y envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.

Para las alertas y el envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone, en el código del indicador se han hecho los siguientes cambios:

En los parámetros de entrada del indicador se han escrito nuevas variables de entrada input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ; Se han añadido tres nuevas funciones, BuySignal(), SellSignal() y GetStringTimeframe() al final del código del indicador void BuySignal( string SignalSirname, double &BuyArrow[], const int Rates_total, const int Prev_calculated, const double & Close [], const int &Spread[]) { static uint counter= 0 ; if (Rates_total!=Prev_calculated) counter= 0 ; bool BuySignal= false ; bool SeriesTest= ArrayGetAsSeries (BuyArrow); int index; if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; if ( NormalizeDouble (BuyArrow[index], _Digits ) && BuyArrow[index]!= EMPTY_VALUE ) BuySignal= true ; if (BuySignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm); string text= TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ " " + string (tm.hour)+ ":" + string (tm.min); SeriesTest= ArrayGetAsSeries ( Close ); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; double Ask = Close [index]; double Bid = Close [index]; SeriesTest= ArrayGetAsSeries (Spread); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; Bid +=Spread[index]; string sAsk= DoubleToString ( Ask , _Digits ); string sBid= DoubleToString ( Bid , _Digits ); string sPeriod=GetStringTimeframe( ChartPeriod ()); if (SoundON) Alert ( "BUY signal

Symbol=" , Symbol (), " Period=" ,sPeriod); if (EMailON) SendMail (SignalSirname+ ": BUY signal alert" , "BUY signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); if (PushON) SendNotification (SignalSirname+ ": BUY signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); } } void SellSignal( string SignalSirname, double &SellArrow[], const int Rates_total, const int Prev_calculated, const double & Close [], const int &Spread[]) { static uint counter= 0 ; if (Rates_total!=Prev_calculated) counter= 0 ; bool SellSignal= false ; bool SeriesTest= ArrayGetAsSeries (SellArrow); int index; if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; if ( NormalizeDouble (SellArrow[index], _Digits ) && SellArrow[index]!= EMPTY_VALUE ) SellSignal= true ; if (SellSignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm); string text= TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ " " + string (tm.hour)+ ":" + string (tm.min); SeriesTest= ArrayGetAsSeries ( Close ); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; double Ask = Close [index]; double Bid = Close [index]; SeriesTest= ArrayGetAsSeries (Spread); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; Bid +=Spread[index]; string sAsk= DoubleToString ( Ask , _Digits ); string sBid= DoubleToString ( Bid , _Digits ); string sPeriod=GetStringTimeframe( ChartPeriod ()); if (SoundON) Alert ( "SELL signal

Symbol=" , Symbol (), " Period=" ,sPeriod); if (EMailON) SendMail (SignalSirname+ ": SELL signal alert" , "SELL signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); if (PushON) SendNotification (SignalSirname+ ": SELL signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); } } string GetStringTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return ( StringSubstr ( EnumToString (timeframe), 7 ,- 1 )); } En el bloque OnCalculate() después de los ciclos de cálculo del indicador se han añadido un par de llamadas a las funciones BuySignal() y SellSignal() BuySignal( "iWPRSign" ,BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread); SellSignal( "iWPRSign" ,SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);

Donde BuyBuffer y SellBuffer serán los nombres de los búferes de indicador para guardar las señales de compra y venta. En los búferes de indicador, en calidad de valores vacíos deberá haber o bien ceros o bien EMPTY_VALUE.

Se presupone que en el código del indicador, en el bloque OnCalculate() se usará solo una llamada a las funciones BuySignal() y SellSignal().

Imágenes:





Fig. 1. Indicador AroonOscillatorSignAlert en el gráfico





Fig.2. Indicador AroonOscillatorSignAlert. Envío de la alerta