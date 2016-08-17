CodeBaseSeções
MinPriceDistribution - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Khlystov Vladimir

Gráfico de barras vertical com distribuição de mínimos.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="MinPriceDistribution";     //Primeira parte do nome dos objetos gráficos
input uint iPeriod=3000;                          //período do cálculo 
input int  Shift=-300;                            //deslocamento do nível inicial desenho do gráfico de barras
input double Dev=30.0;                            //escala de traço do gráfico de barras
input color PrColor=clrLightPink;                 //cor do número de preços

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 03.05.2012.

Fig.1. Indicador MinPriceDistribution

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15938

