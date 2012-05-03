Ставь лайки и следи за новостями
cm-Level - индикатор для MetaTrader 4
Подобные индикаторы не редкость, некоторые показывают тиковое присутствие цены, некоторые саму цену, я решил пойти чуть дальше.
Индикатор показывает уровни, где была цена за период времени с TimeStart, плюс к этому кол-во фракталов на данной цене (обозначено красным цветом) и кол-во экстремумов (Hight Low) на данной цене (обозначено зеленым цветом)
