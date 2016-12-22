Wirklicher Autor:

Khlystov Vladimir

Ein senkrechtes Histogramm mit der Verteilung von Tiefs.

Eingabeparameter:

input string SirName= "MinPriceDistribution" ; input uint iPeriod= 3000 ; input int Shift=- 300 ; input double Dev= 30.0 ; input color PrColor= clrLightPink ;

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 03.05.2012 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der MinPriceDistribution Indikator