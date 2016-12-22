Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MinPriceDistribution - Indikator für den MetaTrader 5
- 774
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Khlystov Vladimir
Ein senkrechtes Histogramm mit der Verteilung von Tiefs.
Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+----------------------------------------------+ input string SirName="MinPriceDistribution"; //Der erste Teil des Namens grafischer Objekte input uint iPeriod=3000; //Berechnungsperiode input int Shift=-300; //Verschiebung des ursprünglichen Levels des Histogramms input double Dev=30.0; //Maßstab input color PrColor=clrLightPink; //Farbe der Zahl der Preise
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 03.05.2012 in der Code Base veröffentlicht.
Abb.1. Der MinPriceDistribution Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15938
