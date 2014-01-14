Autor real:

El indicador del primer cambio de precio derivado o simplemente velocidad de tendencia y el signo. La indicación de color tiene cuatro Estados. Colores claros corresponden a fuertes tendencias, colores oscuros - tendencias débiles y un llano. Para largas corresponden tonalidades azules de indicación, para las cortas - tonos rojos.

Para cada timeframe debe definir empíricamente el valor del corredor llano determinado utilizando los parámetros de entrada de bajo nivel y alto nivel. Como te convertirás con un poco de experiencia, después de un par de días de la observación del indicador, puedes predecir fácilmente la tendencia y su fuerza aproximada, con una alta probabilidad. Nadie debe entrar jamás, si el gráfico está en el especificado corredor de los guiones de puntos morados. Es necesario introducir cuando estás fuera del corredor. Te da una garantía de que no alcanzará el Stop Loss y puede conseguir algún beneficio de la operación bajo cierta experiencia.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 16.10.2007.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador SmPriceBend-T01