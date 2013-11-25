真实作者:

HomeSoft-Tartan Corp.

价格变化或趋势速度和标志指标。颜色代表四种状态。淡颜色对应强趋势，暗 - 对应弱趋势和横盘。对于多头对应显示蓝色调，空头 - 红色调。

对于每个时间帧，您可以依据输入参数 LowLevel 和 HighLevel 凭经验来判断横盘走廊值。观察指标两天之后，您将变得有些经验，您可以轻松地以高概率预测趋势及其大概的强度。任何人都不应入场，如果图表处于紫色圆点虚线指定的走廊。您应该在走廊之外入场。它可以给您一个保证，您将不会被扫止损，并依一定的经验，您可以从合约中获得一些利润。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 16.10.2007.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 SmPriceBend-T01 指标