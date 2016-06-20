CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SmPriceBend-T01 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
810
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
smpricebend-t01.mq5 (8.96 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

HomeSoft-Tartan Corp.

Indikator der ersten Preisänderungsableitung oder einfach Trendgeschwindigkeit und Vorzeichen. Die Farbe des Indikators hat vier Zustände. Helle Farben korrespondierend mit starken Trends, dunkle - mit schwachen und Seitwärtsbewegungen. Für Longs korrespondieren blaue Schatten, für Shorts rote Schatten.

Für jedes TimeFrame sollten Sie empirisch den Korridor einer Seitwärtsbewegung definieren, indem Sie die EingabeparameterLowLevel und HighLevel verwenden. Da Sie nach ein paar Tagen der Beobachtung des Indikators ein wenig erfahrener sein werden, können Sie leicht und mit hoher Wahrscheinlichkeit den Trend und die ungefähre Stärke vorhersagen. Man sollte niemals in den Markt einsteigen, wenn der Chart sich im spezifizierten Korridor der lila gepunkteten Linien befindet. Sie sollten einsteigen, wenn sie außerhalb des Korridors sind. Das garantiert Ihnen, dass Sie nicht ausgestoppt werden und aus dem Trade mit einer gewissen Erfahrung einen Gewinn mitnehmen können. 

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 16.10.2007.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der SmPriceBend-T01 Indikator

Abb.1 Der SmPriceBend-T01 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1586

TrendStrength TrendStrength

Indikator um den globalen Trend zu definieren.

Object Emulator Object Emulator

Emulator von Funktionen zur Arbeit mit Objekten. Es besteht die Möglichkeit die Objekte nach dem Testen im Chart zu sehen

Renko Line Break Renko Line Break

Der Renko Line Break Indikator bildet selbständig eine Synthese von Renkocharts und dem Three Linear Breakthrough

PairsTrade_Light PairsTrade_Light

Indikator für den Handel von Paaren. Vereinfachte Variante des "ind_2_linep1.mq5" Indikators