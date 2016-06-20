Der echte Autor:

HomeSoft-Tartan Corp.

Indikator der ersten Preisänderungsableitung oder einfach Trendgeschwindigkeit und Vorzeichen. Die Farbe des Indikators hat vier Zustände. Helle Farben korrespondierend mit starken Trends, dunkle - mit schwachen und Seitwärtsbewegungen. Für Longs korrespondieren blaue Schatten, für Shorts rote Schatten.

Für jedes TimeFrame sollten Sie empirisch den Korridor einer Seitwärtsbewegung definieren, indem Sie die EingabeparameterLowLevel und HighLevel verwenden. Da Sie nach ein paar Tagen der Beobachtung des Indikators ein wenig erfahrener sein werden, können Sie leicht und mit hoher Wahrscheinlichkeit den Trend und die ungefähre Stärke vorhersagen. Man sollte niemals in den Markt einsteigen, wenn der Chart sich im spezifizierten Korridor der lila gepunkteten Linien befindet. Sie sollten einsteigen, wenn sie außerhalb des Korridors sind. Das garantiert Ihnen, dass Sie nicht ausgestoppt werden und aus dem Trade mit einer gewissen Erfahrung einen Gewinn mitnehmen können.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 16.10.2007.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der SmPriceBend-T01 Indikator