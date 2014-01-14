CodeBaseSecciones
Indicadores

TrendStrength - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1307
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
trendstrength.mq5 (7.67 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Autor real:

Chaos

Descripcion:

Indicador para definir la tendencia global. La dirección del movimiento del oscilador se utiliza como criterio para definir la tendencia actual. El indicador tiene la dimensión de la velocidad del cambio de precio en puntos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 17.10.2007.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador TrendStrength

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1585

