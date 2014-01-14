Autor real:

Chaos

Descripcion:

Indicador para definir la tendencia global. La dirección del movimiento del oscilador se utiliza como criterio para definir la tendencia actual. El indicador tiene la dimensión de la velocidad del cambio de precio en puntos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 17.10.2007.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador TrendStrength