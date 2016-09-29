私たちのファンページに参加してください
SmPriceBend-T01 - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
HomeSoft-Tartan Corp.
最初の価格変更のデリバティブまたは単なる動向速度やサインの指標。色表示には、4つの状態があります。薄い色は強い動向、暗い色は 弱い動向ともみ合い相場に対応します。ロングは青、ショートは赤の色調に対応します。
各時間枠では、経験的にLowLevelとHighLevel入力パラメータを使用して決定したもみ合い相場の値を定義されるべきです。指標を数日観測して少し経験を積んだ後では、簡単にかつ高い確率で動向とそのおおよその強さを予測することができます。チャートは紫色のドットダッシュから指定されたチャネルにある場合、参入はされるべきではありません。参入はチャネル外で行われるべきです。決済逆指値がキャッチされず経験を持って約定から利益を得る保証を提供します。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年10月16日にコードベースで公開されました。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 SmPriceBend-T01指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1586
