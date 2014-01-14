CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

ytg_ADX_V1 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1431
Ranking:
(33)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este Asesor Experto está diseñado para operar en el terminal cliente de MetaTrader 5 con cualquier par de divisas y periodo.

La estrategia de trading es la siguiente:

  • al operar se comprueba el valor del indicador ADX.
  • para abrir una posición de COMPRA, la línea +DI debe cruzar el nivel indicado de abajo hacia arriba;
  • para abrir una posición de VENTA, la línea -DI debe cruzar el nivel indicado de arriba hacia abajo.

Parámetros de entrada:

  • TimeFrames = 0; - periodo del indicador ADX;
  • shift = 1; - desplazamiento del indicador ADX;
  • adx_period = 28; - periodo del indicador ADX;
  • MAGIC = 2899; - número mágico del EA;
  • Lots = 0.1; - volumen de la posición;
  • SL = 500; - stop loss;
  • TP = 500; - take profit;
  • dev = 30; - slippage;
  • level_p = 5; - nivel de cruce de +DI y ADX para operaciones de COMPRA;
  • level_m = 5; - nivel de cruce de -DI y ADX para operaciones de VENTA;


ytg_ADX_V1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/197

SmPriceBend-T01 SmPriceBend-T01

El indicador del primer cambio de precio derivado o simplemente velocidad de tendencia y el signo.

QQE [v02] y QQE multi-periodo [v02] QQE [v02] y QQE multi-periodo [v02]

QQE - Qualitative Quantitative Estimation de MA sobre RSI, Diferencia de MA sobre RSI y MA de MA de ATR de MA de RSI

TrendStrength TrendStrength

Indicador para definir la tendencia global.

Asesor Experto sencillo basado en la Media Móvil Simple y ADX Asesor Experto sencillo basado en la Media Móvil Simple y ADX

Este Asesor Experto ustiliza los indicadores Media Móvil Simple y ADX.