ytg_ADX_V1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
Este Asesor Experto está diseñado para operar en el terminal cliente de MetaTrader 5 con cualquier par de divisas y periodo.
La estrategia de trading es la siguiente:
- al operar se comprueba el valor del indicador ADX.
- para abrir una posición de COMPRA, la línea +DI debe cruzar el nivel indicado de abajo hacia arriba;
- para abrir una posición de VENTA, la línea -DI debe cruzar el nivel indicado de arriba hacia abajo.
Parámetros de entrada:
- TimeFrames = 0; - periodo del indicador ADX;
- shift = 1; - desplazamiento del indicador ADX;
- adx_period = 28; - periodo del indicador ADX;
- MAGIC = 2899; - número mágico del EA;
- Lots = 0.1; - volumen de la posición;
- SL = 500; - stop loss;
- TP = 500; - take profit;
- dev = 30; - slippage;
- level_p = 5; - nivel de cruce de +DI y ADX para operaciones de COMPRA;
- level_m = 5; - nivel de cruce de -DI y ADX para operaciones de VENTA;
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/197
