SmPriceBend-T01 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

HomeSoft-Tartan Corp.

Indicador da primeira derivada da variação de preço ou simplesmente velocidade da tendência e sinal A indicação de cor possui quatro estados. Cores claras correspondem a tendências fortes e escura a tendências fracas e lateralizadas Para compra corresponde a tonalidades azuis de indicação e para venda tonalidades vermelhas.

Para cada período de tempo, você deve definir empiricamente o valor do corredor lateral determinado utilizando os parâmetros de entrada de alto e baixo nível. Como você se tornará um pouco mais experiente após de alguns dias de observação do indicador, você poderá facilmente predizer, com uma grande chance de acerto, a tendência e sua força aproximada. Não se deve entrar quando o gráfico está no corredor especificado pelos pontos roxos. Você deve entrar quando estiver fora do corredor. Ele te dará garantia de que você não será pego por Stop Loss e poderá ter algum lucro da negociação com uma certa experiência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 16.10.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 indicador SmPriceBend-T01

Fig.1 indicador SmPriceBend-T01

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1586

