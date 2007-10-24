Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SmPriceBend-T01 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4726
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: HomeSoft-Tartan Corp
Индикатор первой производной изменения цены или попросту индикатор скорости и знака тренда.
Индикатор первой производной изменения цены или попросту индикатор скорости и знака тренда.
MBKAsctrend3times
Индикатор MBK Asctrend 3times.Past regression deviated
Индикатор Past regression deviated.
StepMA_v6
Индикатор торговой системы pabloski.SilverTrend_Signal
Индикатор Silver Trend Signal.