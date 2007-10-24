CodeBaseРазделы
Индикаторы

SmPriceBend-T01 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 日本語
Просмотров: 4726
4726
Рейтинг: (5)
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: HomeSoft-Tartan Corp

Индикатор первой производной изменения цены или попросту индикатор скорости и знака тренда.


