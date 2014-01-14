CodeBaseSecciones
Indicadores

is7n_trend.mq5 (new) - indicador para MetaTrader 5

SHOOTER777
Publicado por:
Roman Romanenko
Visualizaciones:
1312
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
is7n_trend.mq5 (3.95 KB) ver
Autor real:

SHOOTER777

Este indicador muestra la tendencia actual. Se basa en Medias Móviles.

Indicador is7n_trend trend

