Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
is7n_trend.mq5 (new) - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Roman Romanenko
- Visualizaciones:
- 1312
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Este indicador muestra la tendencia actual. Se basa en Medias Móviles.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/201
2MA_RSI
Este Asesor Experto utiliza dos Medias Móviles y el indicador RSI.s-LastPinkEventDate
Desde el build 344 del terminal se añadió la visualización del calendario económico utilizando el objeto gráfico especial (OBJ_EVENT). El script visualiza el Calendario Económico con la información económica actual y la fecha del último evento importante (rosa).
QQE [v02] y QQE multi-periodo [v02]
QQE - Qualitative Quantitative Estimation de MA sobre RSI, Diferencia de MA sobre RSI y MA de MA de ATR de MA de RSISmPriceBend-T01
El indicador del primer cambio de precio derivado o simplemente velocidad de tendencia y el signo.