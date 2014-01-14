Desde el build 344 del terminal se añadió la visualización del calendario económico utilizando el objeto gráfico especial (OBJ_EVENT). El script visualiza el Calendario Económico con la información económica actual y la fecha del último evento importante (rosa).

Este Asesor Experto utiliza dos Medias Móviles y el indicador RSI.

QQE - Qualitative Quantitative Estimation de MA sobre RSI, Diferencia de MA sobre RSI y MA de MA de ATR de MA de RSI

El indicador del primer cambio de precio derivado o simplemente velocidad de tendencia y el signo.