Реальный автор:

HomeSoft-Tartan Corp.

Индикатор первой производной изменения цены или попросту индикатор скорости и знака тренда. Цветовая индикация имеет четыре состояния. Светлые тона соответствуют сильным трендам, темные - слабым трендам и флету. Для лонгов - синие оттенки индикации, для шортов - красные.

Для каждого ТФ нужно опытным путем определить величину флэт-коридора, определяемого входными параметрами LowLevel и HighLevel. При небольшом опыте, который появится после пары дней наблюдения за индикатором можно легко и с высокой вероятностью предвидеть тренд и его примерную силу. Никогда не надо входить, если график находится в обозначенном коридоре из фиолетовых штрихпунктиров. Входить надо при нахождении за пределами коридора. Это даст вам определенную гарантию, что вы с ходу не поймаете стоплосс и при определённом навыке сможете получить некоторую прибыль от сделки.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 16.10.2007.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор SmPriceBend-T01