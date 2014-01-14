Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
QQE [v02] y QQE multi-periodo [v02] - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2266
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
traderak20, basado en QQE.mq5 de EarnForex Copyright © 2010, Tim Hyder (2008), Roman Ignatov (2006)
Indicadores QQE y QQE MTF:
QQE - Qualitative Quantitative Estimation, se calcula sobre dos indicadores:
- Señal de COMPRA: cuando la línea azul curza el nivel 50 desde abajo, después de cruzar la línea amarilla desde abajo.
- Señal de VENTA: cuando la línea azul curza el nivel 50 desde arriba, después de cruzar la línea amarilla desde arriba.
El indicador QQE MTF puede ser utilizado con cualquier periodo, sea mayor o menor que el periodo del gráfico.
Si se compara con el indicador original QQE para un periodo único, el único parámetro adicional es el segundo periodo utilizado como entrada para los cálculos.
Cuando el indicador QQE MTF utiliza un periodo menor que el del gráfico actual, no es posible visualizar todos los valores. En dicho caso, dependiendo del tipo de precio aplicado, el indicador utilizará un método diferente para obtener el valor más apropiado.
Dos ejemplos:
- timeframe_1=5 minutos, timeframe_2=1 minuto, cálculos basados en precios Close:
Para cada barra de timeframe_1, el indicador mostrará la última barra de timeframe_2 con un tiempo de cierre anterior al tiempo de cierre de la barra de timeframe_1. Esto es válido tanto para las barras que ya están cerradas, como para la barra en curso.
- timeframe_1=5 minutos, timeframe_2=1 minuto, cálculos basados en precios Open :
Para cada barra de timeframe_1, el indicador mostrará la última barra de timeframe_2 con un tiempo de apertura anterior al tiempo de apertura de la barra de timeframe_1. Esto es válido tanto para las barras que ya están cerradas, como para la barra en curso. La lógica seguida es que si uno decide calcular los indicadores al inicio de la barra, probablemente realizará las operaciones de igual forma, cuando se abre una nueva barra. En ese caso, cuando se abre una nueva barra de 5-minutos, solo conocemos la apertura de la primera de las cinco barras de 1 minuto que la forman. La apertura de las restantes barras son por tanto ignoradas durante los cálculos.
Se pueden mezclar libremente los periodos, inclusos si no están sincronizados, por ejemplo, timeframe_1 = 5 minutos y timeframe_2 = 12 minutos. El indicador se encarga de que sec mantengan sincronizados. La forma de trabajo es similar a la de los ejemplos anteriores.
Vea el indicador MACD Histogram MC_MTF para una explicación más visual en una hoja de cálculo.
Cuando se modifican los periodos es necesario esperar algunos segundos, para dar tiempo a cargar los datos de las cotizaciones. Si el indicador no se visualiza, actualize el gráfico manualmente.
Coloque los dos archivos qqe_mtf.mq5 y qqe.mq5 en \MQL5\Indicators para que el indicador funcione correctamente.
Revise el código fuente para activar o desactivar los mensajes de error:
bool ShowErrorMessages=false; // activa/desactiva los mensajes de error para depurar
Historial de actualizaciones de QQE:
2010 09 26: v02
- Se ha reescrito el código para mejorar el funcionamiento del indicador en MetaTrader5;
- Corregidos algunos valores erróneos devueltos al principio del gráfico;
Historial de actualizaciones de QQE MTF:
2010 09 26: v02
- Mejorada la visualización de los valores en periodos menores que el periodo del gráfico;
- Los buffers se inicializan a EMPTY_VALUE en lugar de 0 despúes de: if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);
- Optimización del código;
- Se elimina PLOT_DRAW_BEGIN de OnInit() - heredado del indicador para un único periodo;
- Se mueve ArraySetAsSeries para los buffers y matrices a OnInit().
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/198
Este indicador de tendencia se basa en medias móviles.2MA_RSI
Este Asesor Experto utiliza dos Medias Móviles y el indicador RSI.
El indicador del primer cambio de precio derivado o simplemente velocidad de tendencia y el signo.ytg_ADX_V1
Utiliza los valores del indicador ADX para operar.