CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
968
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Volume_Weighted_MA_Cloud.mq5.

Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15851

iStochKomposterAlert iStochKomposterAlert

Indicador de señal de semáforo de flechas con salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador estocástico clásico, con alertas y envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.

Trailing-stop universal Trailing-stop universal

El asesor funciona tanto en el modo normal, con una sola posición, como en el modo HEDGE con multitud de posiciones abiertas.

Exp_Volume_Weighted_MA_StDev Exp_Volume_Weighted_MA_StDev

Sistema comercial construido con las señales del indicador Volume_Weighted_MA_StDev.

SAR Trading System SAR Trading System

SAR Trading System ilustra el funcionamiento del sistema parabólico Stop and Reversal (SAR), desarrollado por Welles Wilder. El asesor determina la presencia de una posición abierta y comienza a desplazar el stop con una aceleración parabólica.