Autor real:

Kalenzo

Indicador RSI desenhado com base nas séries de preço suavizado com uma linha de sinal adicionado para uma definição mais precisa no ponto de entrada da tendência atual. Para facilitar a leitura o indicador foi feito de forma simétrica em relação ao zero.

Parâmetros de entrada do indicador:

input Smooth_Method RSIOMA_Method= MODE_EMA ; input uint RSIOMA= 14 ; input int RSIOMAPhase= 15 ; input Smooth_Method MARSIOMA_Method= MODE_EMA ; input uint MARSIOMA= 21 ; input int MARSIOMAPhase= 15 ; input uint MomPeriod= 1 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int HighLevel=+ 20 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ; input int Shift= 0 ;

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador RSIOMA