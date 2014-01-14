CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RSIOMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2001
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
rsioma.mq5 (11.13 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Kalenzo

Indicador RSI desenhado com base nas séries de preço suavizado com uma linha de sinal adicionado para uma definição mais precisa no ponto de entrada da tendência atual. Para facilitar a leitura o indicador foi feito de forma simétrica em relação ao zero.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+------------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+------------------------------------+
input Smooth_Method RSIOMA_Method=MODE_EMA;   // Método da média RSIOMA 
input uint RSIOMA=14;                         // Profundidade da média RSIOMA                    
input int RSIOMAPhase=15;                     // Parâmetro da média RSIOMA
input Smooth_Method MARSIOMA_Method=MODE_EMA; // Método da média MARSIOMA
input uint MARSIOMA=21;                       // Profundidade da média RSIOMA
input int MARSIOMAPhase=15;                   // Parâmetro da média RSIOMA
input uint MomPeriod=1;                       // Período de Momentum
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;         // Constante de preço
input int HighLevel=+20;                      // Ativação do nível superior
input int MiddleLevel=0;                      // Nível médio
input int LowLevel=-20;                       // Ativação do nível inferior
input int Shift=0;                            // Deslocamento horizontal do indicador em barras

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador RSIOMA

Fig.1 Indicador RSIOMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1581

Candles_Smoothed Candles_Smoothed

Gráfico de velas suavizado.

PairsTrade_Light PairsTrade_Light

Indicador para negociação de dois ativos. Uma variante simplificada do indicador "ind_2_linep1.mq5"

Renko Line Break Renko Line Break

O indicador de Linha de Rompimento Renko é uma síntese dos gráficos Renko e três tipos de rompimento linerares.

TrendСontinuation TrendСontinuation

Este indicador foi criado para determinar a tendência do mercado e sua direção.