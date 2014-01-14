Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSIOMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2001
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Kalenzo
Indicador RSI desenhado com base nas séries de preço suavizado com uma linha de sinal adicionado para uma definição mais precisa no ponto de entrada da tendência atual. Para facilitar a leitura o indicador foi feito de forma simétrica em relação ao zero.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+------------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+------------------------------------+ input Smooth_Method RSIOMA_Method=MODE_EMA; // Método da média RSIOMA input uint RSIOMA=14; // Profundidade da média RSIOMA input int RSIOMAPhase=15; // Parâmetro da média RSIOMA input Smooth_Method MARSIOMA_Method=MODE_EMA; // Método da média MARSIOMA input uint MARSIOMA=21; // Profundidade da média RSIOMA input int MARSIOMAPhase=15; // Parâmetro da média RSIOMA input uint MomPeriod=1; // Período de Momentum input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de preço input int HighLevel=+20; // Ativação do nível superior input int MiddleLevel=0; // Nível médio input int LowLevel=-20; // Ativação do nível inferior input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador RSIOMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1581
Gráfico de velas suavizado.PairsTrade_Light
Indicador para negociação de dois ativos. Uma variante simplificada do indicador "ind_2_linep1.mq5"
O indicador de Linha de Rompimento Renko é uma síntese dos gráficos Renko e três tipos de rompimento linerares.TrendСontinuation
Este indicador foi criado para determinar a tendência do mercado e sua direção.