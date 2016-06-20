CodeBaseKategorien
Indikatoren

RSIOMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

Kalenzo

RSI Indikator gezeichnet auf Basis von geglätteten Preiszeitreihen mit zusätzlicher Signallinie für genauere Definition von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends.

Zur besseren Lesbarkeit wird der Indikator in symmetrischer Form relativ zu Null gezeichnet.

Indikator Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter       |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method RSIOMA_Method=MODE_EMA;   // Methode der RSIOMA Mittelung
input uint RSIOMA=14;                         // Tiefe der RSIOMA Mittelung
input int RSIOMAPhase=15;                     // Parameter für RSIOMA Mittelung
input Smooth_Method MARSIOMA_Method=MODE_EMA; // Methode der MARSIOMA Mittelung
input uint MARSIOMA=21;                       // Tiefe der RSIOMA Mittelung
input int MARSIOMAPhase=15;                   // Parameter für RSIOMA Mittelung
input uint MomPeriod=1;                       // Momentumperiode
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;         // Preiskonstante
input int HighLevel=+20;                      // Oberer Level für Auslösung
input int MiddleLevel=0;                      // Mitte des Bereichs
input int LowLevel=-20;                       // Unterer Level für Auslösung
input int Shift=0;                            // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der RSIOMA Indikator

Abb.1 Der RSIOMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1581

