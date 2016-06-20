Der echte Autor:

Kalenzo

RSI Indikator gezeichnet auf Basis von geglätteten Preiszeitreihen mit zusätzlicher Signallinie für genauere Definition von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends.

Zur besseren Lesbarkeit wird der Indikator in symmetrischer Form relativ zu Null gezeichnet.

Indikator Eingabeparameter:

input Smooth_Method RSIOMA_Method= MODE_EMA ; input uint RSIOMA= 14 ; input int RSIOMAPhase= 15 ; input Smooth_Method MARSIOMA_Method= MODE_EMA ; input uint MARSIOMA= 21 ; input int MARSIOMAPhase= 15 ; input uint MomPeriod= 1 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int HighLevel=+ 20 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ; input int Shift= 0 ;

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der RSIOMA Indikator