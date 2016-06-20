und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RSIOMA - Indikator für den MetaTrader 5
- 1321
Der echte Autor:
Kalenzo
RSI Indikator gezeichnet auf Basis von geglätteten Preiszeitreihen mit zusätzlicher Signallinie für genauere Definition von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends.
Zur besseren Lesbarkeit wird der Indikator in symmetrischer Form relativ zu Null gezeichnet.
Indikator Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method RSIOMA_Method=MODE_EMA; // Methode der RSIOMA Mittelung input uint RSIOMA=14; // Tiefe der RSIOMA Mittelung input int RSIOMAPhase=15; // Parameter für RSIOMA Mittelung input Smooth_Method MARSIOMA_Method=MODE_EMA; // Methode der MARSIOMA Mittelung input uint MARSIOMA=21; // Tiefe der RSIOMA Mittelung input int MARSIOMAPhase=15; // Parameter für RSIOMA Mittelung input uint MomPeriod=1; // Momentumperiode input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Preiskonstante input int HighLevel=+20; // Oberer Level für Auslösung input int MiddleLevel=0; // Mitte des Bereichs input int LowLevel=-20; // Unterer Level für Auslösung input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der RSIOMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1581
