実際の著者：

Kalenzo

平滑化された価格シリーズに基づいて描かれ追加的なシグナルラインを持つRSI指標。

読みやすくするために指標はがゼロ相対対称形で行われます。

指標の入力パラメータ：

input Smooth_Method RSIOMA_Method= MODE_EMA ; input uint RSIOMA= 14 ; input int RSIOMAPhase= 15 ; input Smooth_Method MARSIOMA_Method= MODE_EMA ; input uint MARSIOMA= 21 ; input int MARSIOMAPhase= 15 ; input uint MomPeriod= 1 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int HighLevel=+ 20 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ; input int Shift= 0 ;

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 RSIOMA指標