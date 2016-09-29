コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RSIOMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
2025
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
rsioma.mq5 (11.13 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Kalenzo

平滑化された価格シリーズに基づいて描かれ追加的なシグナルラインを持つRSI指標。

読みやすくするために指標はがゼロ相対対称形で行われます。

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method RSIOMA_Method=MODE_EMA;   // RSIOMA平均化手法
input uint RSIOMA=14;                         // RSIOMA平均化の深さ
input int RSIOMAPhase=15;                     // RSIOMA平均化パラメータ
input Smooth_Method MARSIOMA_Method=MODE_EMA; // MARSIOMA平均化手法
input uint MARSIOMA=21;                       // RSIOMA平均化の深さ
input int MARSIOMAPhase=15;                   // RSIOMA平均化パラメータ
input uint MomPeriod=1;                       // モメンタム期間
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;         // 価格定数
input int HighLevel=+20;                      // トリガの上部レベル
input int MiddleLevel=0;                      // 範囲の中間
input int LowLevel=-20;                       // トリガの下部レベル
input int Shift=0;                            // バー単位での指標の横シフト

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 RSIOMA指標

図1 RSIOMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1581

ColorJCCX ColorJCCX

Smoother Commodity Chanel Index（より滑らかなコモディティ チャネル指数）

TrendСontinuation TrendСontinuation

この指標は、動向とその方向を決定するために作成されます。

MinPriceChange MinPriceChange

もみ合い相場の後または潜在的な任意の方向でのブレイクスルーの前にシグナルを形成する価格変化の最小和の指標

オブジェクトエミュレータ オブジェクトエミュレータ

オブジェクトを操作するための機能のエミュレータ。これは、チャートでの検証後にオブジェクトを見ることができます。