無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RSIOMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2025
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Kalenzo
平滑化された価格シリーズに基づいて描かれ追加的なシグナルラインを持つRSI指標。
読みやすくするために指標はがゼロ相対対称形で行われます。
指標の入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method RSIOMA_Method=MODE_EMA; // RSIOMA平均化手法 input uint RSIOMA=14; // RSIOMA平均化の深さ input int RSIOMAPhase=15; // RSIOMA平均化パラメータ input Smooth_Method MARSIOMA_Method=MODE_EMA; // MARSIOMA平均化手法 input uint MARSIOMA=21; // RSIOMA平均化の深さ input int MARSIOMAPhase=15; // RSIOMA平均化パラメータ input uint MomPeriod=1; // モメンタム期間 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 価格定数 input int HighLevel=+20; // トリガの上部レベル input int MiddleLevel=0; // 範囲の中間 input int LowLevel=-20; // トリガの下部レベル input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 RSIOMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1581
ColorJCCX
Smoother Commodity Chanel Index（より滑らかなコモディティ チャネル指数）TrendСontinuation
この指標は、動向とその方向を決定するために作成されます。
MinPriceChange
もみ合い相場の後または潜在的な任意の方向でのブレイクスルーの前にシグナルを形成する価格変化の最小和の指標オブジェクトエミュレータ
オブジェクトを操作するための機能のエミュレータ。これは、チャートでの検証後にオブジェクトを見ることができます。