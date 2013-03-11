Ставь лайки и следи за новостями
Реальный автор: Kalenzo
Индикатор RSI, построенный от сглаженного ценового ряда с добавленной сигнальной линией для более точного определения точек входа и действующего тренда. Для большего удобства восприятия индикатор выполнен в симметричном относительно нуля виде.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method RSIOMA_Method=MODE_EMA_; // Метод усреднения RSIOMA input uint RSIOMA=14; // Глубина усреднения RSIOMA input int RSIOMAPhase=15; // Параметр усреднения RSIOMA input Smooth_Method MARSIOMA_Method=MODE_EMA_;// Метод усреднения MARSIOMA input uint MARSIOMA=21; // Глубина усреднения RSIOMA input int MARSIOMAPhase=15; // Параметр усреднения RSIOMA input uint MomPeriod=1; // Период Моментума input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Ценовая константа input int HighLevel=+20; // Верхний уровень срабатывания input int MiddleLevel=0; // Середина диапазона input int LowLevel=-20; // Нижний уровень срабатывания input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор RSIOMA
