Индикаторы

RSIOMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор: Kalenzo

Индикатор RSI, построенный от сглаженного ценового ряда с добавленной сигнальной линией для более точного определения точек входа и действующего тренда. Для большего удобства восприятия индикатор выполнен в симметричном относительно нуля виде.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method RSIOMA_Method=MODE_EMA_;  // Метод усреднения RSIOMA
input uint RSIOMA=14;                         // Глубина усреднения RSIOMA
input int RSIOMAPhase=15;                     // Параметр усреднения RSIOMA
input Smooth_Method MARSIOMA_Method=MODE_EMA_;// Метод усреднения MARSIOMA
input uint MARSIOMA=21;                       // Глубина усреднения RSIOMA
input int MARSIOMAPhase=15;                   // Параметр усреднения RSIOMA
input uint MomPeriod=1;                       // Период Моментума
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;        // Ценовая константа
input int HighLevel=+20;                      // Верхний уровень срабатывания
input int MiddleLevel=0;                      // Середина диапазона
input int LowLevel=-20;                       // Нижний уровень срабатывания
input int Shift=0;                            // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор RSIOMA

