Реальный автор: Kalenzo

Индикатор RSI, построенный от сглаженного ценового ряда с добавленной сигнальной линией для более точного определения точек входа и действующего тренда. Для большего удобства восприятия индикатор выполнен в симметричном относительно нуля виде.

Входные параметры индикатора:

input Smooth_Method RSIOMA_Method= MODE_EMA_ ; input uint RSIOMA= 14 ; input int RSIOMAPhase= 15 ; input Smooth_Method MARSIOMA_Method= MODE_EMA_ ; input uint MARSIOMA= 21 ; input int MARSIOMAPhase= 15 ; input uint MomPeriod= 1 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE_ ; input int HighLevel=+ 20 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ; input int Shift= 0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор RSIOMA