記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Float - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1014
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Andriy Moraru
フロートは、むしろこの通貨ペアの前のチャート履歴を分析し、現在の市場の状況の傾向を分析しようとする複雑な指標です。これは、動向の初めと終わりを別のチャートウィンドウに表示するだけではなく、フィボナッチロールバックレベルとDiNapoliレベルをメインウィンドに表示します。また、ローカル最大値と最小値がどのくらい長く出現したかも表示されます。
指標が各バーで再描画されていることを考慮し、使用前にはストラテジーテスターの履歴でその動作を研究する必要があります。
指標の入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input int Float=200; // 動向分析のためのバー数。この数値が低いほどデータは新鮮、 // しかし分析がより不正確になる input bool use_fibos=true; // フィボナッチレベルの許可 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 数量
図1 Float指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1577
