Nikolay Kositsin
実際の著者：

Andriy Moraru

フロートは、むしろこの通貨ペアの前のチャート履歴を分析し、現在の市場の状況の傾向を分析しようとする複雑な指標です。これは、動向の初めと終わりを別のチャートウィンドウに表示するだけではなく、フィボナッチロールバックレベルとDiNapoliレベルをメインウィンドに表示します。また、ローカル最大値と最小値がどのくらい長く出現したかも表示されます。

指標が各バーで再描画されていることを考慮し、使用前にはストラテジーテスターの履歴でその動作を研究する必要があります。

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input int Float=200; // 動向分析のためのバー数。この数値が低いほどデータは新鮮、
                // しかし分析がより不正確になる
input bool use_fibos=true; // フィボナッチレベルの許可
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // 数量

図1 Float指標

図1 Float指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1577

