実際の著者：

Andriy Moraru

フロートは、むしろこの通貨ペアの前のチャート履歴を分析し、現在の市場の状況の傾向を分析しようとする複雑な指標です。これは、動向の初めと終わりを別のチャートウィンドウに表示するだけではなく、フィボナッチロールバックレベルとDiNapoliレベルをメインウィンドに表示します。また、ローカル最大値と最小値がどのくらい長く出現したかも表示されます。

指標が各バーで再描画されていることを考慮し、使用前にはストラテジーテスターの履歴でその動作を研究する必要があります。

指標の入力パラメータ：



input int Float= 200 ; input bool use_fibos= true ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ;

図1 Float指標