CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Float - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1031
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
float.mq5 (15.26 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Andriy Moraru

Float - ist ein ziemlich komplizierter Indikator der die bisherige Charthistorie für dieses Währungspaar analysiert und versucht den aktuellen Markttrend zu analysieren. Er zeigt den Anfang und das Ende des Trends in einem separaten Chartfenster, außerdem Fibonacci Rückfallebenen und DiNapoli Ebenen im Hauptfenster. Er zeigt auch, wie lange das lokale Maximum und Minimum auftrat.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Indikator für jeden Balken neu gezeichnet wird und daher sollten Sie sein Verhalten auf die Historie im Strategietester studieren, bevor Sie es in der Arbeit verwenden!

Indikator Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter       |
//+-----------------------------------+
input int Float=200; //Anzahl von Balken für Trendanalyse. Je kleiner diese Zahl ist, desto frischer sind die Daten, 
                //allerdings wird dann die Analyse weniger genau.
input bool use_fibos=true; //Fibonacii-Ebenene Erlaubnis
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  //Volumen

Abb.1 Der Float Indikator

Abb.1 Der Float Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1577

3rd Generation Moving Average 3rd Generation Moving Average

Gleitender Durchschnitt der eine ziemlich einfache Prozedur zur Verkleinerung vorübergehender Lücken basierend auf Vergrößerung der Periode des gleitenden Durchschnitts verwendet.

The scripts for opening short positions The scripts for opening short positions

Diese Skripts wurden entworfen um zu fixen Werten von Stop Loss und Take Profit in Punkten vom aktuellen Preis zu verkaufen

TradeAlgorithms TradeAlgorithms

Bibliothek für Handelsfunktionen entworfen für die Verwendung in Code für Skripts und Expert Advisors je nach Broker

TrendСontinuation TrendСontinuation

Dieser Indikator wurde erstellt um den Trend und seine Richtung zu bestimmen.