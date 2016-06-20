und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Float - Indikator für den MetaTrader 5
- 1031
Der echte Autor:
Andriy Moraru
Float - ist ein ziemlich komplizierter Indikator der die bisherige Charthistorie für dieses Währungspaar analysiert und versucht den aktuellen Markttrend zu analysieren. Er zeigt den Anfang und das Ende des Trends in einem separaten Chartfenster, außerdem Fibonacci Rückfallebenen und DiNapoli Ebenen im Hauptfenster. Er zeigt auch, wie lange das lokale Maximum und Minimum auftrat.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Indikator für jeden Balken neu gezeichnet wird und daher sollten Sie sein Verhalten auf die Historie im Strategietester studieren, bevor Sie es in der Arbeit verwenden!
Indikator Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input int Float=200; //Anzahl von Balken für Trendanalyse. Je kleiner diese Zahl ist, desto frischer sind die Daten, //allerdings wird dann die Analyse weniger genau. input bool use_fibos=true; //Fibonacii-Ebenene Erlaubnis input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; //Volumen
Abb.1 Der Float Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1577
