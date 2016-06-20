Der echte Autor:

Andriy Moraru

Float - ist ein ziemlich komplizierter Indikator der die bisherige Charthistorie für dieses Währungspaar analysiert und versucht den aktuellen Markttrend zu analysieren. Er zeigt den Anfang und das Ende des Trends in einem separaten Chartfenster, außerdem Fibonacci Rückfallebenen und DiNapoli Ebenen im Hauptfenster. Er zeigt auch, wie lange das lokale Maximum und Minimum auftrat.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Indikator für jeden Balken neu gezeichnet wird und daher sollten Sie sein Verhalten auf die Historie im Strategietester studieren, bevor Sie es in der Arbeit verwenden!

Indikator Eingabeparameter:



input int Float= 200 ; input bool use_fibos= true ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ;

Abb.1 Der Float Indikator