Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Float - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2924
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Andriy Moraru
Float - indicador bastante complicado, que analisa o histórico do gráfico anterior para este par de moedas e, em seguida, procura analisar a atual situação da tendência do mercado. Ele exibe o início e o fim da tendência em uma janela separada do gráfico, bem como os níveis de Reversões de Fibonacci e os níveis DiNapoli na janela principal. Ele também exibe o tempo que o máximo local e mínimo apareceu.
Deve-se considerar que o indicador é redesenhado em cada barra e, portanto, antes de usá-lo em seu trabalho, você deve estudar o seu comportamento no histórico do testador de estratégia!
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+-----------------------------------+ input int Float=200; //número de barras para a análise da tendência. Quando menor for este número, mais rápido serão os dados mas a análise se torna menos precisa. input bool use_fibos=true; // Permissão para os níveis de Fibonacci input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;// volume
Fig.1 Indicador Float
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1577
Mostra a posição atual do tempo em relação ao início e ao fim da barra. Também expressa em porcentagem a relação entre o tempo decorrido do início da barra e do total da barra. Ajuda a escolher o momento de tomar uma decisão de negociação.3rd Generation Moving Average
Média Móvel que utiliza um procedimento simples para diminuir a latência baseando-se no aumento do período da Média Móvel.
Indicador para negociação de dois ativos. Uma variante simplificada do indicador "ind_2_linep1.mq5"Candles_Smoothed
Gráfico de velas suavizado.