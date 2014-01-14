Autor real:

Andriy Moraru

Float - indicador bastante complicado, que analisa o histórico do gráfico anterior para este par de moedas e, em seguida, procura analisar a atual situação da tendência do mercado. Ele exibe o início e o fim da tendência em uma janela separada do gráfico, bem como os níveis de Reversões de Fibonacci e os níveis DiNapoli na janela principal. Ele também exibe o tempo que o máximo local e mínimo apareceu.

Deve-se considerar que o indicador é redesenhado em cada barra e, portanto, antes de usá-lo em seu trabalho, você deve estudar o seu comportamento no histórico do testador de estratégia!

Parâmetros de entrada do indicador:

input int Float= 200 ; input bool use_fibos= true ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ;

Fig.1 Indicador Float