Реальный автор:

Andriy Moraru

Float - довольно сложный индикатор, который анализирует прошедшую историю по графику для данной валютной пары и затем пытается проанализировать тренды в текущей рыночной ситуации. Он показывает начало и конец трендов в отдельном окне графика, а также уровни откатов Фибоначчи и уровни ДиНаполи в главном окне. Он также показывает, как давно были локальный максимум и минимум.

Следует учитывать, что индикатор перерисовывается на каждом баре и поэтому, прежде чем его использовать в своей работе, необходимо внимательно изучить его поведение в тестере стратегий на истории!

Входные параметры индикатора:



input int Float= 200 ; input bool use_fibos= true ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ;

Рис.1 Индикатор Float