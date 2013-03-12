CodeBaseРазделы
Float - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
7546
(27)
Реальный автор:

Andriy Moraru

Float - довольно сложный индикатор, который анализирует прошедшую историю по графику для данной валютной пары и затем пытается проанализировать тренды в текущей рыночной ситуации. Он показывает начало и конец трендов в отдельном окне графика, а также уровни откатов Фибоначчи и уровни ДиНаполи в главном окне. Он также показывает, как давно были локальный максимум и минимум.

Следует учитывать, что индикатор перерисовывается на каждом баре и поэтому, прежде чем его использовать в своей работе, необходимо внимательно изучить его поведение в тестере стратегий на истории! 

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input int Float=200; //количество баров для анализа трендов. Чем ниже это число, тем более свежими являются данные, 
                //но при этом анализ становится менее точным.
input bool use_fibos=true; //разрешение уровней Фибоначчи
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  //объём

Рис.1 Индикатор Float

