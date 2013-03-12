Ставь лайки и следи за новостями
Float - индикатор для MetaTrader 5
Andriy Moraru
Float - довольно сложный индикатор, который анализирует прошедшую историю по графику для данной валютной пары и затем пытается проанализировать тренды в текущей рыночной ситуации. Он показывает начало и конец трендов в отдельном окне графика, а также уровни откатов Фибоначчи и уровни ДиНаполи в главном окне. Он также показывает, как давно были локальный максимум и минимум.
Следует учитывать, что индикатор перерисовывается на каждом баре и поэтому, прежде чем его использовать в своей работе, необходимо внимательно изучить его поведение в тестере стратегий на истории!
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input int Float=200; //количество баров для анализа трендов. Чем ниже это число, тем более свежими являются данные, //но при этом анализ становится менее точным. input bool use_fibos=true; //разрешение уровней Фибоначчи input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; //объём
Рис.1 Индикатор Float
