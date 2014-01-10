代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Float (浮点) - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2262
等级:
(27)
已发布:
已更新:
float.mq5 (29.49 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Andriy Moraru

浮点指标 - 是一个相对复杂的指标, 它通过分析货币对在之前图表的历史来尝试分析当前市场的趋势和状态. 它在单独的图表窗口中显示趋势的开始和结束, 并在主窗口中显示斐波那契回复水平和迪纳波利水平. 它也显示了多长时间出现局部最大最小值.

应该注意到, 这个指标在每个柱都会重绘, 所以在您的工作中使用它之前, 您应该在策略测试器中研究它在历史上的行为!

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//|  指标输入参数                       |
//+-----------------------------------+
input int Float=200; //用于趋势分析的柱数这个数字越小, 数据就越新, 
                //但是分析就会更不精确.
input bool use_fibos=true; //允许显示斐波那契水平
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  //交易量类型

图1 浮点指标 (Float indicator)

图1 浮点指标 (Float indicator) 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1577

建立卖出仓位的脚本 建立卖出仓位的脚本

这些脚本用于在当前价位水平上建立卖出仓位并固定止损和获利点数

建立买入仓位的脚本 建立买入仓位的脚本

本系列脚本用于在当前价位上以固定的止损和获利点数买入

TradeAlgorithms TradeAlgorithms

依赖于经纪商的交易函数库, 可以在脚本和EA交易代码中使用

Pinbar Detector (Pinbar 侦测器) Pinbar Detector (Pinbar 侦测器)

侦测图表上Pin Bar的指标