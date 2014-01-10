真实作者:

Andriy Moraru

浮点指标 - 是一个相对复杂的指标, 它通过分析货币对在之前图表的历史来尝试分析当前市场的趋势和状态. 它在单独的图表窗口中显示趋势的开始和结束, 并在主窗口中显示斐波那契回复水平和迪纳波利水平. 它也显示了多长时间出现局部最大最小值.

应该注意到, 这个指标在每个柱都会重绘, 所以在您的工作中使用它之前, 您应该在策略测试器中研究它在历史上的行为!

指标输入参数:



input int Float= 200 ; input bool use_fibos= true ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ;

图1 浮点指标 (Float indicator)