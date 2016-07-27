请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Maury74
此 MACD 直方图依据 RSI 振荡器及其均线的差异。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. 指标 ColorRsiMACD
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15751
ColorJFatl_Cloud_Digit
FATL (快速自适应趋势线) 数字过滤器和模拟自适应均线 JMA 的混合 - 指标 ColorJFatl 以图表背景颜色填充, 并将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。ColorJFatl_Digit_HTF
指标 ColorJFatl_Digit 在输入参数中有时间帧选项。
ColorRsiMACD_HTF
指标 ColorRsiMACD 在输入参数中有时间帧选项。Exp_ColorRsiMACD
此 Exp_ColorRsiMACD 自动交易程序的信号来自 ColorRsiMACD 直方条。