ColorRsiMACD - indicador para MetaTrader 5
- 1292
Verdadeiro autor:
Maury74
O histograma MACD baseia-se na diferença do oscilador RSI e a sua média.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ColorRsiMACD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15751
Híbrido do filtro numérico FATL (Fast Adaptive Trend Line) e da média adaptativa análoga JMA - indicador ColorJFatl com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.ColorJFatl_Digit_HTF
Indicador ColorJFatl_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Indicador ColorRsiMACD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Exp_ColorRsiMACD
O conselheiro Exp_ColorRsiMACD baseia-se nos sinais tomados a partir do histograma ColorRsiMACD.