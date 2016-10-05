CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorRsiMACD - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
745
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ColorRsiMACD.mq5 (11.13 KB)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB)
Der echte Autor:

Maury74

Der Histogramm MACD, der auf der Differenz des Oszillators RSI und deren Mittelwertbildung aufgebaut wurde.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator ColorRsiMACD

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15751

ColorJFatl_Cloud_Digit ColorJFatl_Cloud_Digit

Das Hybrid des digitalen Filters FATL (Fast Adaptive Trend Line) und der analogen adaptiven Mittelwertbildung JMA - Der Indikator ColorJFatl mit der farbigen Hintergrund-Ausfüllung des Chartsraums, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden.

ColorJFatl_Digit_HTF ColorJFatl_Digit_HTF

Der Indikator ColorJFatl_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ColorRsiMACD_HTF ColorRsiMACD_HTF

Der Indikator ColorRsiMACD mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_ColorRsiMACD Exp_ColorRsiMACD

Der Experte Exp_ColorRsiMACD wurde aufgrund der Signale gebaut, die vom Histogramm ColorRsiMACD eingetragen werden.