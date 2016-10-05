und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorRsiMACD - Indikator für den MetaTrader 5
Der Histogramm MACD, der auf der Differenz des Oszillators RSI und deren Mittelwertbildung aufgebaut wurde.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator ColorRsiMACD
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15751
Das Hybrid des digitalen Filters FATL (Fast Adaptive Trend Line) und der analogen adaptiven Mittelwertbildung JMA - Der Indikator ColorJFatl mit der farbigen Hintergrund-Ausfüllung des Chartsraums, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden.ColorJFatl_Digit_HTF
Der Indikator ColorJFatl_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Indikator ColorRsiMACD mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_ColorRsiMACD
Der Experte Exp_ColorRsiMACD wurde aufgrund der Signale gebaut, die vom Histogramm ColorRsiMACD eingetragen werden.