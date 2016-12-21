コードベースセクション
ColorRsiMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Maury74

RSIオシレータとその平均値の差に基づくMACDヒストグラムです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　ColorRsiMACD指標

ColorJFatl_Cloud_Digit ColorJFatl_Cloud_Digit

FATL（Fast Adaptive Trend Line）デジタルフィルタとアナログ適応平均JMAのハイブリッドです。チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができるColorJFatl指標です。

ColorJFatl_Digit_HTF ColorJFatl_Digit_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJFatl_Digit指標です。

ColorRsiMACD_HTF ColorRsiMACD_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorRsiMACD指標です。

Exp_ColorRsiMACD Exp_ColorRsiMACD

ColorRsiMACDヒストグラムのシグナルに基づいて描画されるExp_ColorRsiMACDエキスパートアドバイザーです。