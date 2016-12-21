無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorRsiMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Maury74
RSIオシレータとその平均値の差に基づくMACDヒストグラムです。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 ColorRsiMACD指標
ColorJFatl_Cloud_Digit
FATL（Fast Adaptive Trend Line）デジタルフィルタとアナログ適応平均JMAのハイブリッドです。チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができるColorJFatl指標です。ColorJFatl_Digit_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJFatl_Digit指標です。
ColorRsiMACD_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorRsiMACD指標です。Exp_ColorRsiMACD
ColorRsiMACDヒストグラムのシグナルに基づいて描画されるExp_ColorRsiMACDエキスパートアドバイザーです。