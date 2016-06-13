Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorRsiMACD - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2256
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Maury74
Гистограмма MACD, построенная на разнице осциллятора RSI и его усреднения.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorRsiMACD
Гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA - индикатор ColorJFatl с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.Speedometer
Индикатор скорости изменения цены.
Индикатор ColorJFatl_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorRsiMACD_HTF
Индикатор ColorRsiMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.