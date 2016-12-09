Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ExVolV2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 746
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Alex Sidd (Executer)
El indicador ExVol calcula la diferencia en las sumas de las longitudes de los cuerpos de las velas crecientes y decrecientes durante el intervalo establecido.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.12.2006.
Fig. 1. Indicador ExVolV2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15671
ExMassV2
El indicador ExMassV2 permite valorar las oscilaciones del mercado.ytg_Trend_HTF
Indicador ytg_Trend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
ExTrendV2_HTF
Indicador ExTrendV2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ADXDMI
Modificación del indicador conocido como ADX.