ExVolV2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
746
Ranking:
(14)
Publicado:
ExVolV2.mq5 (5.36 KB) ver
Autor real: Alex Sidd (Executer)


El indicador ExVol calcula la diferencia en las sumas de las longitudes de los cuerpos de las velas crecientes y decrecientes durante el intervalo establecido.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.12.2006.


Fig. 1. Indicador ExVolV2

Fig. 1. Indicador ExVolV2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15671

