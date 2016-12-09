



Alex Sidd (Executer)

El indicador ExVol calcula la diferencia en las sumas de las longitudes de los cuerpos de las velas crecientes y decrecientes durante el intervalo establecido.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.12.2006.





Fig. 1. Indicador ExVolV2