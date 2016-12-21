実際の著者：

Alex Sidd（エグゼキュータ）

ExVolV2は、一定の間隔での上昇しているローソク足と下降しているローソク足の実体の総和の差分をポイントで算出します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2006年12月27日に公開されました。

図1 ExVolV2指標