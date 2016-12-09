Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ADXDMI - indicador para MetaTrader 5
Modificación del indicador conocido como ADX. Sin línea de distinción (literalmente, el indicador DMI), en forma de nube de color.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 13.09.2007.
Fig. 1. Indicador ADXDMI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15675
