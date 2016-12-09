CodeBaseSecciones
ADXDMI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real: FXTEAM Turkey


Modificación del indicador conocido como ADX. Sin línea de distinción (literalmente, el indicador DMI), en forma de nube de color.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 13.09.2007.


Fig. 1. Indicador ADXDMI

