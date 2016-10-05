und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der echte Autor:
Alex Sidd (Executer)
Der Indikator ExVolV2 wird die Summendifferenz der Längen des Körpers der auf- und absteigenden Kerzen in dem vorbestimmten Intervall berechnen.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 27.12.2006. veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15671
