Indikatoren

ExVolV2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der echte Autor:

Alex Sidd (Executer)

Der Indikator ExVolV2 wird die Summendifferenz der Längen des Körpers der auf- und absteigenden Kerzen in dem vorbestimmten Intervall berechnen.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 27.12.2006. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator ExVolV2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15671

