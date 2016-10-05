Der echte Autor:

Alex Sidd (Executer)

Der Indikator ExVolV2 wird die Summendifferenz der Längen des Körpers der auf- und absteigenden Kerzen in dem vorbestimmten Intervall berechnen.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 27.12.2006. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator ExVolV2