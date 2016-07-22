Verdadeiro autor:

Alex Sidd (Executer)

O indicador ExVolV2 calcula a diferença das somas dos comprimentos dos corpos das velas ascendente e descendente em um intervalo especificado.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 27.12.2006.

Fig.1. Indicador ExVolV2