ExVolV2 - indicador para MetaTrader 5
- 1065
Verdadeiro autor:
Alex Sidd (Executer)
O indicador ExVolV2 calcula a diferença das somas dos comprimentos dos corpos das velas ascendente e descendente em um intervalo especificado.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 27.12.2006.
Fig.1. Indicador ExVolV2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15671
