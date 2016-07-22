CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ExVolV2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1065
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Verdadeiro autor:

Alex Sidd (Executer)

O indicador ExVolV2 calcula a diferença das somas dos comprimentos dos corpos das velas ascendente e descendente em um intervalo especificado.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 27.12.2006.

Fig.1. Indicador ExVolV2

Fig.1. Indicador ExVolV2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15671

ExMassV2 ExMassV2

O indicador ExMassV2 permite avaliar as flutuações do mercado.

ytg_Trend_HTF ytg_Trend_HTF

Indicador ytg_Trend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ExTrendV2_HTF ExTrendV2_HTF

Indicador ExTrendV2 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ADXDMI ADXDMI

Modificação do indicador conhecido por nós como ADX.