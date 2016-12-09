CodeBaseSecciones
Indicadores

ExTrendV2_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
757
(13)
ExTrendV2.mq5 (13.14 KB) ver
ExTrendV2_HTF.mq5 (10.15 KB) ver
Indicador ExTrendV2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ExTrendV2.mq5.


Fig. 1. Indicador ExTrendV2_HTF

ExVolV2 ExVolV2

El indicador ExVol calcula la diferencia en las sumas de las longitudes de los cuerpos de las velas crecientes y decrecientes durante el intervalo establecido.

ExMassV2 ExMassV2

El indicador ExMassV2 permite valorar las oscilaciones del mercado.

ADXDMI ADXDMI

Modificación del indicador conocido como ADX.

ExVolV2_HTF ExVolV2_HTF

Indicador ExVolV2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.