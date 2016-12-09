Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ExTrendV2_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 757
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador ExTrendV2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ExTrendV2.mq5.
Fig. 1. Indicador ExTrendV2_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15672
El indicador ExVol calcula la diferencia en las sumas de las longitudes de los cuerpos de las velas crecientes y decrecientes durante el intervalo establecido.ExMassV2
El indicador ExMassV2 permite valorar las oscilaciones del mercado.
Modificación del indicador conocido como ADX.ExVolV2_HTF
Indicador ExVolV2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.