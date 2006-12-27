CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ExVol-v2 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
5622
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ExVol-v2 - это новая версия индикатора ExVol (https://www.mql5.com/ru/code/11191), который считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке.
В новой версии индикатора исправлены ошибки предыдущей, появилась возможность сглаживания ряда, изменилась визуальная окраска.


ExVol-v2

ExMass-v2 ExMass-v2

Индикатор ExMass-v2 - это новая версия индикатора ExMass, который определяет максимум и минимум цен на определенном промежутке.

SymbolList fromSet SymbolList fromSet

Скрипт извлекает список символов из *.set-файла и сохраняет его в csv-файл.

Breakdowning martingail Breakdowning martingail

Эксперт, применяющий управление капиталом по методу Мартингейла.

ExCandles-v2 ExCandles-v2

Индикатор ExCandles-v2 обозначает стрелками на графике комбинации свечей.