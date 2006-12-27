Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ExVol-v2 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5622
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ExVol-v2 - это новая версия индикатора ExVol (https://www.mql5.com/ru/code/11191), который считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке.
В новой версии индикатора исправлены ошибки предыдущей, появилась возможность сглаживания ряда, изменилась визуальная окраска.
ExVol-v2
ExMass-v2
Индикатор ExMass-v2 - это новая версия индикатора ExMass, который определяет максимум и минимум цен на определенном промежутке.SymbolList fromSet
Скрипт извлекает список символов из *.set-файла и сохраняет его в csv-файл.
Breakdowning martingail
Эксперт, применяющий управление капиталом по методу Мартингейла.ExCandles-v2
Индикатор ExCandles-v2 обозначает стрелками на графике комбинации свечей.