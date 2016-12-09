Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ytg_Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador ytg_Trend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ytg_Trend.mq5.
Fig. 1. Indicador ytg_Trend_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15665
El conocido indicador de Konstantin Kopyrkin, creador de multitud de implementaciones del indicador NRTR, que representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes.iStochKomposter
Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa de la estocástica clásica.