ytg_Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador ytg_Trend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ytg_Trend.mq5.


Fig. 1. Indicador ytg_Trend_HTF

NRMA_Digit NRMA_Digit

El conocido indicador de Konstantin Kopyrkin, creador de multitud de implementaciones del indicador NRTR, que representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes.

iStochKomposter iStochKomposter

Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa de la estocástica clásica.

ExMassV2 ExMassV2

El indicador ExMassV2 permite valorar las oscilaciones del mercado.

ExVolV2 ExVolV2

El indicador ExVol calcula la diferencia en las sumas de las longitudes de los cuerpos de las velas crecientes y decrecientes durante el intervalo establecido.