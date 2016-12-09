Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ExMassV2 - indicador para MetaTrader 5
El indicador ExMassV2 permite valorar las oscilaciones del mercado.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.12.2006.
Fig. 1. Indicador ExMassV2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15670
