CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ExMassV2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
717
Ranking:
(14)
Publicado:
ExMassV2.mq5 (4.96 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Alex Sidd (Executer)


El indicador ExMassV2 permite valorar las oscilaciones del mercado.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.12.2006.


Fig. 1. Indicador ExMassV2

Fig. 1. Indicador ExMassV2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15670

ytg_Trend_HTF ytg_Trend_HTF

Indicador ytg_Trend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

NRMA_Digit NRMA_Digit

El conocido indicador de Konstantin Kopyrkin, creador de multitud de implementaciones del indicador NRTR, que representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes.

ExVolV2 ExVolV2

El indicador ExVol calcula la diferencia en las sumas de las longitudes de los cuerpos de las velas crecientes y decrecientes durante el intervalo establecido.

ExTrendV2_HTF ExTrendV2_HTF

Indicador ExTrendV2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.