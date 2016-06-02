Реальный автор:

Alex Sidd (Executer)

Индикатор ExVolV2 считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 27.12.2006.

Рис.1. Индикатор ExVolV2