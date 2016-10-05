und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ExMassV2 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 889
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Alex Sidd (Executer)
Der Indikator ExMassV2 ermöglicht Marktschwankungen einzuschätzen.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 27.12.2006. veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator ExMassV2
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15670
Der Indikator ytg_Trend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.NRMA_Digit
Der bekannte Indikator von Konstantin Kopyrkin, dessen viele Implementierungen des Indikators NRTR erstellt wurden, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von Preisschildern und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderliche Anzahl der Ordnung abzurunden.
Der Indikator ExVolV2 wird die Summendifferenz der Längen des Körpers der auf- und absteigenden Kerzen in dem vorbestimmten Intervall berechnen.ExTrendV2_HTF
Der Indikator ExTrendV2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.