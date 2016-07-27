请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Alex Sidd (Executer)
指标 ExMassV2 有助于评估市场波动的影响。
此指标首次以 MQL4 实现, 并于 2006 年 12 月 27 日发表在 mql4.com 的代码库。
图例.1. 指标 ExMassV2
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15670
