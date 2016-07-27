代码库部分
指标

ExMassV2 - MetaTrader 5脚本

ExMassV2.mq5 (4.96 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Alex Sidd (Executer)

指标 ExMassV2 有助于评估市场波动的影响。

此指标首次以 MQL4 实现, 并于 2006 年 12 月 27 日发表在 mql4.com 的代码库

图例.1. 指标 ExMassV2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15670

