Индикатор ExMass-v2 - это новая версия индикатора ExMass (https://www.mql5.com/ru/code/11190), который определяет максимум и минимум цен на определенном промежутке.

Исправлены ошибки предыдущей версии индикатора, появилась возможность сглаживания ряда, нормальное отображение на всех таймфреймах.