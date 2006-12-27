CodeBaseРазделы
ExMass-v2 - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор ExMass-v2 - это новая версия индикатора ExMass (https://www.mql5.com/ru/code/11190), который определяет максимум и минимум цен на определенном промежутке.

Исправлены ошибки предыдущей версии индикатора, появилась возможность сглаживания ряда, нормальное отображение на всех таймфреймах.



