ExMass-v2 - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 5245
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор ExMass-v2 - это новая версия индикатора ExMass (https://www.mql5.com/ru/code/11190), который определяет максимум и минимум цен на определенном промежутке.
Исправлены ошибки предыдущей версии индикатора, появилась возможность сглаживания ряда, нормальное отображение на всех таймфреймах.
ExMass-v2
